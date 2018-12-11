Украинская
армия готовит наступление в Донбассе. Приграничные с ДНР и ЛНР города наводнены
военной техникой.
Украинская
армия готовит наступление в Донбассе. Приграничные с ДНР и ЛНР города наводнены
военной техникой.
ВСУ
размещают тяжелую технику и ракетные комплексы прямо в жилых районах
приграничных с линией соприкосновения городов. По информации народной милиции
ЛНР, в населенный пункт Золотое-3 прибыли четыре боевые машины пехоты, они
стоят на территории детского сада.
В жилых кварталах этого же населенного пункта размещены
десять БМП и один бронеавтомобиль "Кугуар" с крупнокалиберным
пулеметом. Техника замечена и в подконтрольном украинским силовикам населенном
пункте Войтово, а также в жилом районе города Макарово. В 50-ти километрах к
северо-западу от Луганска обнаружен украинский зенитно-ракетный комплекс
"Стрела-10".
Все это
вооружение нельзя использовать по минским соглашениям, также они категорически
запрещают размещать любое оружие в жилом секторе.
Аналогичные
сообщения приходят из Мариуполя, туда силовики перебросили более 20 единиц
техники и 150 человек личного состава, передает РИА Новости.
Ранее в ДНР
заявляли о подготовке ВСУ к наступлению на юге Донецкой области с
использованием тяжелой бронетехники, артиллерийских систем и реактивных систем
залпового огня. Украина хочет взять под контроль границу с Россией, которая
сейчас охраняется силами непризнанных республик.
Толчком для наступления в Донбассе для Петра Порошенко стала провокация в Керченском проливе. Теперь президент Украины хочет развязать войну на юго-востоке для того, чтобы продлить режим военного положения и отменить мартовские выборы. По некоторым данным, широкомасштабное наступление в Донбассе начнется 14 декабря.