Украинская армия готовит наступление в Донбассе. Приграничные с ДНР и ЛНР города наводнены военной техникой.

Украинскаяармия готовит наступление в Донбассе. Приграничные с ДНР и ЛНР города наводненывоенной техникой.ВСУразмещают тяжелую технику и ракетные комплексы прямо в жилых районахприграничных с линией соприкосновения городов. По информации народной милицииЛНР, в населенный пункт Золотое-3 прибыли четыре боевые машины пехоты, онистоят на территории детского сада.В жилых кварталах этого же населенного пункта размещеныдесять БМП и один бронеавтомобиль "Кугуар" с крупнокалибернымпулеметом. Техника замечена и в подконтрольном украинским силовикам населенномпункте Войтово, а также в жилом районе города Макарово. В 50-ти километрах ксеверо-западу от Луганска обнаружен украинский зенитно-ракетный комплекс"Стрела-10".Все этовооружение нельзя использовать по минским соглашениям, также они категорическизапрещают размещать любое оружие в жилом секторе.Аналогичныесообщения приходят из Мариуполя, туда силовики перебросили более 20 едиництехники и 150 человек личного состава, передает РИА Новости.Ранее в ДНРзаявляли о подготовке ВСУ к наступлению на юге Донецкой области сиспользованием тяжелой бронетехники, артиллерийских систем и реактивных системзалпового огня. Украина хочет взять под контроль границу с Россией, котораясейчас охраняется силами непризнанных республик.Толчком для наступления в Донбассе для Петра Порошенко стала провокация в Керченском проливе. Теперь президент Украины хочет развязать войну на юго-востоке для того, чтобы продлить режим военного положения и отменить мартовские выборы. По некоторым данным, широкомасштабное наступление в Донбассе начнется 14 декабря.