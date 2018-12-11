Несмотря на решение суда, Милана Тюльпанова до сих пор так и не смогла забрать себе сына. Футболист Александр Кержаков не дает ребенка, а когда она приехала его забирать, то ее не пустили даже на территорию поселка, где живет спортсмен.

Несмотря на решение суда, Милана Тюльпанова до сих пор так и не смогла забрать себе сына. Футболист Александр Кержаков не дает ребенка, а когда она приехала его забирать, то ее не пустили даже на территорию поселка, где живет спортсмен.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Милана Тюльпанова выложила пост, который назвала "криком отчаяния", потому что ее "душевные силы на пределе". Причина в продолжительных разбирательствах с мужем, футболистом Александром Кержаковым. На протяжении многих недель Милана бьется за то, чтобы их сын жил с ней. Несмотря на решение суда, принятое в ее пользу, спортсмен так и не отдал ей ребенка."Из заседания в заседание я дожидалась, пока получу все соотвествующие документы, чтобы иметь официальную возможность забрать своего сына домой, не лишая его возможности в любой момент общаться с отцом. Хотя как матери мне было невыносимо больно! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – начала свою речь Тюльпанова.Расстроенная женщина отметила, что в суде официальные представители Александра Кержакова уверяли ее, что она в любой момент без всяких препятствий может забрать ребенка. Однако, приехав к дому футболиста, наткнулась на закрытые двери. "Вчера во время суда под протокол сторона Кержакова заявила о том ,что я могу приехать и забрать своего малыша в любой момент, однако, приехав туда, я столкнулась с тем, что меня даже не пустили на территорию поселка, где живет Александр! Все мои звонки и смс оставались без ответа и сына мне, конечно, никто не отдал", – рассказала униженная всем происходящим Милана.Тюльпанова буквально взвыла от сложившейся ситуации. "Я не понимаю, что происходит и почему мой бывший муж так очевидно нарушает закон и не хочет решить все мирным путём (я имею в виду, что не собираюсь и никогда не собиралась препятствовать его общению с сыном, в отличие от него)? Я не понимаю, почему, говоря о каком-то мифическом мировом соглашении, он снова принуждает подписать выгодные ему документы? Но я больше не готова быть жертвой его обмана", – высказалась Милана, намекая на подлость мужа.В заключение Тюльпанова задалась риторическим вопросом. "Я была абсолютно уверена, что имея на руках исполнительный лист, я смогу забрать своего малыша и уже не расставаться с ним. Но выходит, Александру законы не писаны, и я искренне не понимаю, как можно настолько не думать о своём ребёнке, чтобы лишать его матери?" – вопросила отчаявшаяся женщина.