Восьмилетняя девочка из Череповца Вероника Макарова открыла на Мосфильме много новых для себя профессий. Мечту Вероники о поездке на киностудию узнал на форуме добровольцев президент России Владимир Путин. Он и помог ей осуществиться.

Восьмилетняя девочка из Череповца Вероника Макарова открыла на "Мосфильме" много новых для себя профессий. Мечту Вероники о поездке на киностудию узнал на форуме добровольцев президент России Владимир Путин. Он и помог ей осуществиться.Любой желающий может исполнить мечту тяжело больных детей в рамках проекта "Мечтай со мной". Путин собрал конверты с желаниями детей, которые еще никто не взялся осуществлять, сообщает ТАСС. Вероника Макарова хотела увидеть мир кино изнутри. И 8 декабря ее мечта сбылась.На студии "Мосфильм" восьмилетняя девочка не только побывала с экскурсией, но и встретилась с Владимиром Машковым, Никитой Михалковых и Кареном Шахназаровым.Мама девочки Валерия Макарова рассказала, что последние полгода они с дочерью много времени провели в больнице. Смотрели фильмы. Из этого и родилось желание девочки увидеть другую сторону кино. Ей все понравилось и работа мультипликаторов, и озвучка фильмов, и работа операторов.Веронике в Москве позвонил Владимир Путин. Он поинтересовался, нравится ли девочке российская столица. При этом, как говорит мама ребенка, о звонке они заранее не знали. Он был еще одной приятной неожиданностью для них.Благотворительный проект "Мечтай со мной" помогает тяжелобольным детям от 3 до 17 лет и пожилым людям от 60 лет реализовать их мечты.