Сумма материального ущерба превысила 49 тысяч рублей

Сумма материального ущерба превысила 49 тысяч рублейВ начале декабря этого года в дежурную часть полиции в Александровском районе обратился 52-летний местный житель, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина рассказал, что в его квартиру ворвались двое неизвестных и, угрожая насилием, похитили смартфон и деньги, после чего убежали. Сумма материального ущерба превысила 49 тысяч рублей.Потерпевший смог вспомнить приметы злоумышленников. По подозрению в разбойном нападении полицейские задержали 28-летнего жителя Карабаново и 34-летнего жителя Александрова. В преступлении мужчины сознались.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за разбой. Подозреваемые находятся под стражей.