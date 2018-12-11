Фигуранты ворвались в квартиру к местному жителю, похитили денежные средства и мобильный телефон.

1 декабря текущего года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился 52-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в его квартиру ворвались двое неизвестных и, угрожая насилием, похитили мобильный телефон и денежные средства, после чего скрылись. Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшему, превысил 49 000 рублей.Мужчина смог описать приметы злоумышленников. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к совершенному разбойному нападению были задержаны 28-летний житель Карабаново и 34-летний житель Александрова. В содеянном мужчины сознались.Часть похищенного имущества была изъята полицейскими.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемые находятся под стражей.