Паспортист Елена Помазкова рассказала собравшимся про День Конституции РФ, после чего молодым людям вручили их паспорта, сувениры и цветы...

Четырнадцатилетним гражданам Центрального округа столицы вручили их первые паспорта.Получение паспорта гражданина Российской Федерации является знаменательным событием каждого молодого человека. В МФЦ по району Мещанский на церемонии вручения паспортов присутствовали юные граждане России, родители детей, представители полиции.Паспортист Елена Помазкова рассказала про День Конституции РФ, после чего молодым людям вручили их паспорта, сувениры и цветы. Со поздравлениями к ребятам обратились начальник отделения по вопросам миграции по Мещанскому району Москвы, майор полиции Защепин Андрей и начальник отделения по вопросам миграции по району Хамовники майор полиции Александр Ильченко.Также были приглашены и те граждане, которые только приобрели гражданство Российской Федерации, они торжественно присягнули на верность России.Родители ребят выразили благодарность организаторам мероприятия и пожелали юным гражданам России любить свой край, свою Родину и быть достойными членами общества. В завершение мероприятия собравшиеся сфотографировались на память.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60