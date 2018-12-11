Она незаконно продавала алкоголь

Она незаконно продавала алкогольГороховецкий районный суд вынес приговор 64-летней местной жительнице. Ее признали виновной в незаконной розничной продаже алкоголя.Женщина, ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности, в начале августа этого года возле своей квартиры продала односельчанке одну бутылку алкогольного напитка за 140 рублей.Свою вину женщина признала, во всем раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил.