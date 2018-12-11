В
среду, 12 декабря, исполняется 25 лет Государственной думе Российской Федерации. В преддверии
знаменательной даты представители всех фракций нижней палаты высказали свое мнение о ее деятельности и вспомнили о самых важных, на их взгляд,
законодательных инициативах.
В
среду, 12 декабря, исполняется 25 лет Государственной думе Российской Федерации. В преддверии
знаменательной даты представители всех фракций нижней палаты высказали свое мнение о ее деятельности и вспомнили о самых важных, на их взгляд,
законодательных инициативах.
Первый
созыв Госдумы начинал работу в очень тяжелых условиях, напомнил первый
зампред нижней палаты, член фракции "Единая Россия" Александр Жуков.
Несмотря на это, отметил законодатель, депутаты смогли принять все
необходимые законы, в том числе Гражданский, Уголовный, Налоговый
кодекс, нормативно-правовые акты в банковской сфере, образовании,
здравоохранении.
Жуков
подчеркнул, что за это время Госдума стала главной площадкой страны для
обсуждения политических вопросов. По его словам, депутаты научились
слушать друг друга и консолидироваться вокруг принципиальных вопросов, касающихся выживания российского государства.
"Мы
научились объединяться вокруг важнейших инициатив президента, к которым
сейчас относятся с уважением и поддержкой практически все фракции
Госдумы", – сказал Жуков, подчеркнув, что работа нижней палаты стала в
целом профессиональнее.
Он
напомнил, что депутаты наладили контакт с коллегами из Совета
Федерации, с правительством, с Администрацией президента. Законодатель
отметил, что каждый нормативно-правовой акт проходит тщательную
проработку вместе с экспертами и профессиональным сообществом.
Жуков
напомнил, что 12 декабря исполняется 25 лет и с момента принятия
Конституции России. За это время главный закон страны и отечественный
парламент доказали свою жизнеспособность, резюмировал парламентарий.
В
свою очередь, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал "отстаивание
Крыма" главным результатом нижней палаты за эти годы. Говоря о достижениях Компартии в стенах Госдумы, он отметил, что
депутаты-коммунисты подготовили закон об образовании и поддержке науки,
поддерживали село и аграрный комплекс, вооруженные силы.
"Мы подготовили
программу по развитию ракетно-космической техники", – напомнил
председатель КПРФ.
Высоко
оценил деятельность Госдумы и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Владимир Вольфович является настоящим старожилом нижней палаты: он
заседает в ее стенах с момента первого созыва. По его словам, в Госдуме
представители народа говорят о том, "чего в некоторых кабинетах не
хотелось бы слышать".
Принятие
Конституции дало стране "много хорошего", уверен Жириновский, в том
числе многопартийный парламент. Лидер Либерально-Демократической партии
отметил активное участие своей партии в разработке главного закона
страны. Кроме того, политик выразил уверенность в необходимости
расширения полномочий парламента.
Комментируя
25-летие Конституции, руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей
Миронов назвал главный закон страны современным и соответствующим всем
реалиям сегодняшней жизни. Любые изменения в Конституцию, подчеркнул
парламентарий, должны приниматься после всенародного обсуждения.
История
современной Государственной думы берет свое начало в сентябре 1993
года, когда президент Борис Ельцин подписал указ "О поэтапной
конституционной реформе Российской Федерации". Одним из пунктов
документа было учреждение Госдумы. Нижняя палата парламента
расположилась в здании Госплана СССР в Москве по адресу Охотный Ряд, 1.
Выборы
в нижнюю палату состоялись 12 декабря 1993 года, одновременно с
голосованием о принятии Конституции. Первый состав Госдумы избирался
сроком на два года, в дальнейшем – на четыре. Начиная с шестого созыва,
нижняя палата избирается на пять лет.
За
25 лет Госдума вместе со страной прошла большой путь развития, отметил
ранее в интервью "Российской газете" спикер нижней палаты Вячеслав
Володин. "Нам постепенно удалось выйти на открытость депутатского
корпуса – причем даже большую, чем в любом зарубежном парламенте.
Дисциплины и ответственности стало больше", – подчеркнул законодатель.
Володин указал на необходимость представительства в парламенте всех
слоев населения.