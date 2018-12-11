В среду, 12 декабря, исполняется 25 лет Государственной думе Российской Федерации. В преддверии знаменательной даты представители всех фракций нижней палаты высказали свое мнение о ее деятельности и вспомнили о самых важных, на их взгляд, законодательных инициативах.

среду, 12 декабря, исполняется 25 лет Государственной думе Российской Федерации. В преддвериизнаменательной даты представители всех фракций нижней палаты высказали свое мнение о ее деятельности и вспомнили о самых важных, на их взгляд,законодательных инициативах.Первыйсозыв Госдумы начинал работу в очень тяжелых условиях, напомнил первыйзампред нижней палаты, член фракции "Единая Россия" Александр Жуков.Несмотря на это, отметил законодатель, депутаты смогли принять всенеобходимые законы, в том числе Гражданский, Уголовный, Налоговыйкодекс, нормативно-правовые акты в банковской сфере, образовании,здравоохранении.Жуковподчеркнул, что за это время Госдума стала главной площадкой страны дляобсуждения политических вопросов. По его словам, депутаты научилисьслушать друг друга и консолидироваться вокруг принципиальных вопросов, касающихся выживания российского государства."Мынаучились объединяться вокруг важнейших инициатив президента, к которымсейчас относятся с уважением и поддержкой практически все фракцииГосдумы", – сказал Жуков, подчеркнув, что работа нижней палаты стала вцелом профессиональнее.Оннапомнил, что депутаты наладили контакт с коллегами из СоветаФедерации, с правительством, с Администрацией президента. Законодательотметил, что каждый нормативно-правовой акт проходит тщательнуюпроработку вместе с экспертами и профессиональным сообществом.Жуковнапомнил, что 12 декабря исполняется 25 лет и с момента принятияКонституции России. За это время главный закон страны и отечественныйпарламент доказали свою жизнеспособность, резюмировал парламентарий.свою очередь, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал "отстаиваниеКрыма" главным результатом нижней палаты за эти годы. Говоря о достижениях Компартии в стенах Госдумы, он отметил, чтодепутаты-коммунисты подготовили закон об образовании и поддержке науки,поддерживали село и аграрный комплекс, вооруженные силы."Мы подготовилипрограмму по развитию ракетно-космической техники", – напомнилпредседатель КПРФ.Высокооценил деятельность Госдумы и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.Владимир Вольфович является настоящим старожилом нижней палаты: онзаседает в ее стенах с момента первого созыва. По его словам, в Госдумепредставители народа говорят о том, "чего в некоторых кабинетах нехотелось бы слышать".ПринятиеКонституции дало стране "много хорошего", уверен Жириновский, в томчисле многопартийный парламент. Лидер Либерально-Демократической партииотметил активное участие своей партии в разработке главного законастраны. Кроме того, политик выразил уверенность в необходимостирасширения полномочий парламента.Комментируя25-летие Конституции, руководитель фракции "Справедливая Россия" СергейМиронов назвал главный закон страны современным и соответствующим всемреалиям сегодняшней жизни. Любые изменения в Конституцию, подчеркнулпарламентарий, должны приниматься после всенародного обсуждения.Историясовременной Государственной думы берет свое начало в сентябре 1993года, когда президент Борис Ельцин подписал указ "О поэтапнойконституционной реформе Российской Федерации". Одним из пунктовдокумента было учреждение Госдумы. Нижняя палата парламентарасположилась в здании Госплана СССР в Москве по адресу Охотный Ряд, 1.Выборыв нижнюю палату состоялись 12 декабря 1993 года, одновременно сголосованием о принятии Конституции. Первый состав Госдумы избиралсясроком на два года, в дальнейшем – на четыре. Начиная с шестого созыва,нижняя палата избирается на пять лет.За25 лет Госдума вместе со страной прошла большой путь развития, отметилранее в интервью "Российской газете" спикер нижней палаты ВячеславВолодин. "Нам постепенно удалось выйти на открытость депутатскогокорпуса – причем даже большую, чем в любом зарубежном парламенте.Дисциплины и ответственности стало больше", – подчеркнул законодатель.Володин указал на необходимость представительства в парламенте всехслоев населения.