Обвиняемый не стерпел оскорблений в свой адрес

Обвиняемый не стерпел оскорблений в свой адресВ Гусь-Хрустальном местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В сентябре этого года между 18-летним парнем и его знакомым произошел конфликт. В какой-то момент они начали драться. Обвиняемый, не стерпев оскорблений в свой адрес, нанес обидчику несколько ножевых ранений. Потерпевшего доставили в больницу.Полицейские задержали молодого человека, он во всем сознался. Материалы уголовного дела направлены в суд.Максимальное наказание, которое грозит подростку - лишение свободы на срок до 10-ти лет с ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо без такового.