В ходе конфликта местный житель нанес ножевое ранение своему знакомому.

Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).Установлено, что в сентябре текущего года между обвиняемым и его знакомым произошел словесный конфликт, перешедший в драку. Фигурант, не стерпев оскорблений в свой адрес, нанес обидчику ножевые ранения. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение.По заключению медиков здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового.