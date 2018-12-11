Полицейские пожелали юным жителям Восточного округа столицы быть достойными гражданами своей страны и поздравили с предстоящим Днем Конституции РФ...

Полицейские УВД по ВАО вручили первые паспорта 14-летним юношам и девушкам.Начальник Отделения по вопросам миграции ОМВД России по району Восточное Измайлово подполковник внутренней службы Максим Радченко и его заместитель майор внутренней службы Екатерина Кондрашкина провели торжественное вручение паспортов и поздравили 5 юных граждан.Полицейские объяснили подросткам, что с этого дня для них начался новый жизненный этап. Также сотрудники ОМВД России по району Восточное Измайлово объяснили юным гражданам, что паспорт необходимо хранить бережно, ни в коем случае нельзя его терять. В 20 лет этот документ необходимо будет заменить. Напутствуя виновников торжества, полицейские пожелали юным жителям Восточного округа быть достойными гражданами своей страны и поздравили с предстоящим Днем Конституции РФ. Также все желающие сделали памятные фотографии в инстарамке с хэштегом #МыГражданеРоссии.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73