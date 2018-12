Китайский суд города Фучжоу (провинция Фуцзянь) наложил предварительный запрет на импорт и продажу некоторых старых моделей смартфонов Apple. Частичного ограничения продаж добилась Qualcomm, обвиняющая фирму Тима Кука в нарушении интеллектуальной собственности.

Китайский суд города Фучжоу (провинция Фуцзянь) наложил предварительный запрет на импорт и продажу некоторых старых моделей смартфонов Apple. Частичного ограничения продаж добилась Qualcomm, обвиняющая фирму Тима Кука в нарушении интеллектуальной собственности.Вне закона оказались 7 устройств: iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. Напомним, что iPhone X, в зависимости от региона, комплектовались модемами Snapdragon X16 LTE либо Intel XMM 7480. В новейших моделях — iPhone XS, XS Max и XR, вышедших этой весной, — Apple полностью отказалась от микросхем Qualcomm в пользу решений Intel.Суд счел, что i-компания нарушила два патента чипмейкера, касающихся изменения размера фотографий и управления приложениями. "Apple продолжает зарабатывать на нашей интеллектуальной собственности, при этом отказываясь выплачивать компенсацию" — цитирует Reuters слова главного юрисконсульта Qualcomm Дона Розенберга.В Apple с обвинениями не согласны. По словам представителей компании, вынесенное постановление касается только устройств c устаревшей операционной системой. В версии iOS 12, с которой совместимы все вышеупомянутые модели, нарушения устранены. После того как стало известно о решении суда, акции Apple подешевели на 2%, отмечает агентство.∎Процессор Qualcomm из 2019-го догнал чип Apple из 2017-го читайте такжеQualcomm и Apple ведут судебную тяжбу уже несколько лет. Чипмейкер обвиняет производителя "айфонов" в нарушении патентов, Apple бывшего партнера — в вымогательстве, завышении цен на комплектующие и злоупотреблении положением на рынке коммуникационных чипов.