Президент России Владимир Путин принял участие в открытии памятника Александру Солженицыну. Памятник расположен на улице, которая носит имя Нобелевского лауреата.

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии памятника Александру Солженицыну.Памятник открыли на улице, которая носит имя Нобелевского лауреата, в сквере между домами 11 и 13. Он расположен недалеко от Дома русского зарубежья, в создании которого принимал участие сам писатель. Сегодня исполняется 100 лет со дня его рождения.В церемонии открытия приняли участие вдова писателя Наталья Солженицына, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспечати Михаил Сеславинский, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает РИА Новости.Скульптор Андрей Ковальчук рассказал, что памятник выполнен из бронзы и гранита. Он выбрал эти материалы, чтобы "эмоциональное ощущение от сочетания бронзы и гранита было более острым"."Это сколы, фактически бронза проламывает гранит, получается, что Солженицын ломает ту чуждую для него среду, в которой он находился, с которой он не соглашался. Он прорвался и встал на постамент", — пояснил скульптор.Вдова писателя поблагодарила оргкомитет по подготовке столетнего юбилея Солженицына. На церемонии открытия памятника она сказала, что сейчас в очень многих местах мира люди живут не так, как надо бы жить людям, "убивают друг друга, держат друг друга в нищете, в голоде"."Поэтому день Ивана Денисовича еще не кончился, — сказала она. – Мы должны это помнить и смотреть вокруг себя открытыми глазами. И если видим, что Ивану Денисовичу можно помочь и руку протянуть".