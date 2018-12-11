В московском Музее русского импрессионизма впервые в России организовали специальные экскурсии с синестетами - так называют людей с необычной формой восприятия. Одни синестеты видят в цвете слова и цифры, другие способны различать цвет настроения человека, третьи знают вкус каждого оттенка. Проект организован РИА Новости при поддержке университета имени Сеченова.

В московском Музее русского импрессионизма впервые в России организовали специальные экскурсии с синестетами — так называют людей с необычной формой восприятия. Одни синестеты видят в цвете слова и цифры, другие способны различать цвет настроения человека, третьи знают вкус каждого оттенка. Проект организован РИА Новости при поддержке университета имени Сеченова. С помощью интерактивных технологий ощутить себя синестетом теперь может и обычный человек.- Буква "В" — ярко-фиолетового цвета, буква "О" — белая и прозрачная, буква "М" — красная.Каждая буква для нее имеет свой цвет, а каждое слово — свой вкус. Ангелина Кофман — синестет. Эту особенность открыла в детстве."Мне было года, наверное, четыре или пять, я помню, что я была на даче, меня мама одевала и сказала: "Надевай куртку". И я подумала: "Надо же, как вкусно звучит! Жалко, что ее надо надевать, но нельзя что-то такое съесть", — рассказывает она.В Музее русского импрессионизма она не смотрит, а слушает картины — ведь некоторые из них и писались как мелодии в цвете. Например, Баранов-Росине в работе " Дорожка в саду" дробными мазками создает пейзаж, будто композитор нотами рождает музыку."Он работал и положил все свое творчество в области сочетания, соединения цвета и живописи. Он говорил, что его главной задачей в живописи было передать ощущение музыки, а в музыке, которой он тоже занимался, он пытался передать ощущение цвета", — говорит главный хранитель Музея русского импрессионизма Наталья Свиридова.Синестетика — особенность восприятия, при котором одна область ощущений подключает другую. Синестеты, по некоторым оценкам — это 4 процента от всего человечества. Явление малоизученное, но благодаря уникальной экскурсии теперь доступно каждому. Можно, например, увидеть произведения искусства с другой стороны.Каждый цвет для синестета — это определенный звук. Чтобы понять, как это работает, скачиваем специальное приложение на мобильный телефон, включаем режим камеры и "слушаем" картину. В данном случае это работа Давида Бурлюка "Казак Мамай". Красный цвет звучит выше, зеленый — трескучий, а черный звучит, как тишина. Из этого делаем вывод: чем ярче цвет, тем громче звук.Смысл экскурсии — показать виртуальную реальность не как развлечение, а как новый способ передачи информации, более глубокий и эмоциональный.