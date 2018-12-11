На соревнованиях Ночной хоккейной лиги, которые проходили в Перми, произошла трагедия: 44-летний игрок одной из команд умер прямо во время игры. Алексей Захаров почувствовал себя плохо в третьем периоде, ушел со льда в раздевалку и там скончался.

На соревнованиях Ночной хоккейной лиги, которые проходили в Перми, произошла трагедия: 44-летний игрок одной из команд умер прямо во время игры. Алексей Захаров почувствовал себя плохо в третьем периоде, ушел со льда в раздевалку и там скончался.Трагический эпизод произошел во время встречи клубов "Ястребы" и ПКС, сообщает издание "Местное время". У игравшего за "ястребов" Захарова стало плохо с сердцем, тем не менее, он самостоятельно покинул лед. Но в помещении раздевалки приступ закончился смертью. Тренеры и товарищи по команде пытались привести ветерана в чувство, но тщетно.По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. "В спортивном комплексе обнаружено тело 44-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. В настоящее время проверка. Назначена экспертиза",- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.