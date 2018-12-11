11.12.2018

2018-12-11 17:15:41

В Петербурге нашли бездомного со съеденным лицом

В подвале дома №26/2 на Белградской улице в районе Купчино на юге Санкт-Петербурга было обнаружено тело мужчины средних лет, лицо которого было съедено, предположительно, крысами, передает . Следов насильственной смерти обнаружено не было. Предполагается, что погибший был бездомным. Установить его личность не удалось.