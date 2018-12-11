Европейские ученые провели эксперимент с целью проверки новой теории, согласно которой пиво содержит женские гормоны и в результате превращает мужчину в женщину.
Для этого было отобрано 100 мужчин, которым было предложено выпить по 6 литров пива в течении часа.
Результаты показали, что 100% участников эксперимента:
- набирали вес;
- много и бессмысленно говорили;
- вели себя очень эмоционально;
- не могли адекватно управлять автомобилем;
- не могли мыслить рационально:
- ссорились по пустякам;
- садились на унитаз по малой нужде;
- отказывались извиниться будучи неправы...
еще анекдот!