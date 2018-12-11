Церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации состоялась в территориальных ОМВД России по районам Северо-Восточного АО столицы...

В честь важного государственного праздника Дня Конституции, а также в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России» сотрудники отделений по вопросам миграции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве вручили юным жителям округа и гражданам, получившим гражданство Российской Федерации, паспорта.Торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации состоялась в территориальных ОМВД России по районам Северо-Восточного административного округа столицы.В мероприятии приняли участие начальник ОВМ УВД по СВАО полковник полиции, председатель Женского совета Ирина Коновальцева, заместитель начальника ОВМ УВД по СВАО подполковник полиции, заместитель председателя Женского совета Елена Горланова, а также руководители территориальных отделов МВД и отделений по вопросам миграции.В начале торжественного мероприятия Ирина Коновальцева поздравила всех присутствующих с праздником – Днем Конституции Российской Федерации, пожелала мира, спокойствия и добра в каждом доме. Она рассказала об истории возникновения паспорта, о том, что означает слово «паспорт», о правах и обязанностях владельца этого документа.Вручая первый официальный документ, полицейские отметили, что получение паспорта – это очень важное и торжественное событие в жизни молодых людей, для подрастающего поколения – это первый серьезный шаг во взрослую жизнь, и пожелали бережно и со всей ответственностью относиться к полученному документу.Поздравив присутствующих с Днем Конституции, полицейские вручили им памятные подарки.Пресс-служба УВД по СВАО(499) 616-06-29