Церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации состоялась в территориальных ОМВД России по районам Северо-Восточного АО столицы...
В честь важного государственного праздника Дня Конституции, а также в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России» сотрудники отделений по вопросам миграции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве вручили юным жителям округа и гражданам, получившим гражданство Российской Федерации, паспорта.
Торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации состоялась в территориальных ОМВД России по районам Северо-Восточного административного округа столицы.
В мероприятии приняли участие начальник ОВМ УВД по СВАО полковник полиции, председатель Женского совета Ирина Коновальцева, заместитель начальника ОВМ УВД по СВАО подполковник полиции, заместитель председателя Женского совета Елена Горланова, а также руководители территориальных отделов МВД и отделений по вопросам миграции.
В начале торжественного мероприятия Ирина Коновальцева поздравила всех присутствующих с праздником – Днем Конституции Российской Федерации, пожелала мира, спокойствия и добра в каждом доме. Она рассказала об истории возникновения паспорта, о том, что означает слово «паспорт», о правах и обязанностях владельца этого документа.
Вручая первый официальный документ, полицейские отметили, что получение паспорта – это очень важное и торжественное событие в жизни молодых людей, для подрастающего поколения – это первый серьезный шаг во взрослую жизнь, и пожелали бережно и со всей ответственностью относиться к полученному документу.
Поздравив присутствующих с Днем Конституции, полицейские вручили им памятные подарки.
Пресс-служба УВД по СВАО
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