Перечень жизненно-важных лекарств и программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Эти темы обсуждали сегодня на совещании у Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Перечень жизненно-важных лекарств и программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Эти темы обсуждали сегодня на совещании у Дмитрия Медведева с вице-премьерами.Объем финансирования госгарантий бесплатной медицинской помощи на ближайшие три года превысит 8 с половиной триллионов рублей. Только в 2019-м рост сразу на 500 миллиардов рублей, включая средства, которые будут направлены на оказание помощи онкобольным."Когда люди приходят в государственную клинику, они вправе рассчитывать на качественные медицинские услуги, которые должны оказываться бесплатно. Расширим список редких заболеваний, для лечения которых лекарства закупаются на федеральном уровне, установлен также срок, причем такой четкий твердый срок проведения компьютерной томографии для пациентов, которые страдают онкологическими заболеваниями, это важная гарантия. Теперь он не должен превышать двух недель со дня назначения", — сообщил Дмитрий Медведев.Один миллиардов случаев. Ровно столько раз в текущем году нашим гражданам была оказана амбулаторная помощь. Получается, более шести раз на каждого жителя нашей страны. В 2019 году количество посещений увеличили почти на 20%."Наиболее востребованным в последнее время является дневной стационар. Естественно увеличивается количество посещений более чем на 500 тысяч в дневном стационаре и на 600 тысяч в стационарных условиях", — рассказала Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики.Также приняли решение расширить список наиболее важных лекарств, цены на которые регулируются государством. Перечень увеличили на 36 позиций. Такой пересмотр происходит каждый год: в список добавляют новые препараты и убирают устаревшие. В будущем году в него включат, например софос-бувир, который необходим для эффективной терапии гепатита С."В случае отказа в предоставлении лекарственных препаратов, каждый пациент может обратиться в свою страховую медицинскую организацию, которая обязана своевременно реагировать и помогать гражданам", — проинформировала Голикова.Также теперь запрещено продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя. Будем надеяться, что это поможет снизить число отравлений такими жидкостями.