Столицей Дальневосточного
федерального округа в скором времени станет Владивосток. Эту идею, озвученную врио
губернатора Приморья Олегом Кожемяко, уже поддержал президент России.
Столицей Дальневосточного
федерального округа в скором времени станет Владивосток. Эту идею, озвученную врио
губернатора Приморья Олегом Кожемяко, уже поддержал президент России.
Владимиру Путину
пришлось по душе предложение главы Приморья о переносе столицы Дальневосточного
округа из Хабаровска во Владивосток. Президент поставил подпись и написал "согласен".
Дискуссия о смене столицы ДФО ведется давно и в Кремле рассматривали различные
варианты.
Сам Кожемяко объясняет необходимость переноса тем, что это будет справедливо и
правильно, поскольку во Владивостоке регулярно проходят знаковые международные
форумы и встречи с участием мировых лидеров.
Статус столицы
принесет региону дополнительные материальные ресурсы и особое внимание со
стороны властей, уверен глава Приморья.
"Владивосток – это восточные ворота страны. Через Владивосток идут морские
коммуникации. К саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортная
логистика", – заявил Кожемяко.
Правда, против этой идет выступает новый губернатор Хабаровского края Сергей
Фургал. Он утверждал, что Хабаровск является столицей не только по названию, но
и по определению. Для поддержания этого статуса губернатор пообещал развивать
науку и спорта.
Если сравнивать
Владивосток и Хабаровск, то по площади эти города примерно одинаковы, а вот
население больше в Хабаровске – там проживает 620 тысяч человек против 600
тысяч живущих во Владивостоке.
В 2000
году Хабаровск получил статус центра Дальневосточного федерального округа,
здесь располагается федеральное Министерство по развитию
Дальнего Востока, штаб Восточного военного округа и около двухсот
региональных органов федеральной власти и управления. Хабаровск входит в Ассоциацию сибирских и
дальневосточных городов и является городом воинской славы.