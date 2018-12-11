Столицей Дальневосточного федерального округа в скором времени станет Владивосток. Эту идею, озвученную врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко, уже поддержал президент России.

Столицей Дальневосточногофедерального округа в скором времени станет Владивосток. Эту идею, озвученную вриогубернатора Приморья Олегом Кожемяко, уже поддержал президент России.Владимиру Путинупришлось по душе предложение главы Приморья о переносе столицы Дальневосточногоокруга из Хабаровска во Владивосток. Президент поставил подпись и написал "согласен".Дискуссия о смене столицы ДФО ведется давно и в Кремле рассматривали различныеварианты.Сам Кожемяко объясняет необходимость переноса тем, что это будет справедливо иправильно, поскольку во Владивостоке регулярно проходят знаковые международныефорумы и встречи с участием мировых лидеров.Статус столицыпринесет региону дополнительные материальные ресурсы и особое внимание состороны властей, уверен глава Приморья."Владивосток – это восточные ворота страны. Через Владивосток идут морскиекоммуникации. К саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортнаялогистика", – заявил Кожемяко.Правда, против этой идет выступает новый губернатор Хабаровского края СергейФургал. Он утверждал, что Хабаровск является столицей не только по названию, нои по определению. Для поддержания этого статуса губернатор пообещал развиватьнауку и спорта.Если сравниватьВладивосток и Хабаровск, то по площади эти города примерно одинаковы, а вотнаселение больше в Хабаровске – там проживает 620 тысяч человек против 600тысяч живущих во Владивостоке.В 2000году Хабаровск получил статус центра Дальневосточного федерального округа,здесь располагается федеральное Министерство по развитиюДальнего Востока, штаб Восточного военного округа и около двухсотрегиональных органов федеральной власти и управления. Хабаровск входит в Ассоциацию сибирских идальневосточных городов и является городом воинской славы.