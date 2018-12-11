Одно из крупнейших массовых захоронений обнаружено в сирийской Ракке. Из семи могил извлечены тела более пятисот жителей города, среди которых много женщин и детей.

Одно из крупнейших массовых захоронений обнаружено в сирийской Ракке. Из семи могил извлечены тела более пятисот жителей города, среди которых много женщин и детей. Как сообщает телеканал "Россия 24", все они стали жертвами налётов авиации так называемой международной коалиции во главе с США. Городской совет заявил, что найдено еще три могилы. Там может находиться до тысячи человек.