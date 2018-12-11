В Концертном зале Стокгольма завершилась церемония вручения Нобелевских премий за 2018 год. Вручены награды в области медицины или физиологии, физики, химии, а также премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

В Концертном зале Стокгольма завершилась церемония вручения Нобелевских премий за 2018 год. Вручены награды в области медицины или физиологии, физики, химии, а также премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.Дипломы и медали лауреатов из рук короля Швеции Карла XVI Густава получили американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзе (физиология или медицина), американский и французский физик Жерар Муру и канадка Донна Стрикланд (физика). За третьего лауреата Нобелевки по физике — 96-летнего американца Артура Эшкина, который не смог приехать в Стокгольм по состоянию здоровья — награду получил его сын, профессор Майкл Эшкин.Премия по химии была вручена американцам Фрэнсис Арнольд и Джорджу Смиту, а также британцу Грегори Винтеру. Награду Шведского госбанка по экономическим наукам получили работающие в США профессора Уильям Нордхаус и Поль Ромeр.Ранее сегодня в столице Норвегии прошла церемония вручения Нобелевской премии мира, которой в этом году были удостоены врач-гинеколог Денис Муквеге из Конго и правозащитница Надя Мурад. В решении Нобелевского комитета отмечалось, что они внесли решающий вклад для привлечения внимания к сексуальным преступлениям во время военных конфликтов.Сумма Нобелевских премий в каждой из номинаций в нынешнем году составила 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов), передает РИА Новости. За церемонией награждения в Концертном зале Стокгольма наблюдали более полутора тысяч человек — семьи обладателей наград, шведские политики, представители культуры, науки и студенческих организаций. Церемонию транслировало государственное телевидение Швеции.Торжества продолжатся в Городской ратуше шведской столицы, в Голубом зале которой чуть менее чем через час начнется традиционный Нобелевский банкет. После него по традиции будут объявлены танцы.