Два автомобиля столкнулись лоб в лоб

Два автомобиля столкнулись лоб в лобНа федеральной трассе М-7 вновь случилась авария. Поздним вечером 10 декабря на 45 километре автодороги в Суздальском районе джип столкнулся с легковушкой.По предварительной информации, 22-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, рискнул выехать на встречную полосу, где врезался в «ВАЗ-21099», за рулем которого сидел 20-летний молодой человек.В результате происшествия пострадали трое: водитель и 15-летний пассажир «ВАЗ-21099», а также 30-летний пассажир джипа. Все они госпитализированы.