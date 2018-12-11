Как отмечают во Всероссийском центре изучения общественного мнения, опрос также показал, что грубые шутки и принижающие комментарии в отношении женщин являются практически повсеместным явлением

Большинство (73%) участников опроса ВЦИОМ считают важной тему насилия в отношении женщин, при этом чаще всего, по мнению россиян, подобные ситуации происходят в малолюдных местах и в семье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."Проблема насилия в отношении женщин для большинства россиян (73%) является важной. Женщины (79%) и молодые люди от 18 до 24 лет (83%) чаще остальных говорят о значимости этого вопроса. Обратного мнения придерживаются 18% опрошенных, чаще мужчины (24%) и 45-59-летние (22%), - говорится в сообщении. - Каждый второй опрошенный (49%) утверждает, что для женщин опасность стать жертвой насилия или попыток насилия выше в малолюдных, тихих местах; угрозу стать жертвой насилия в семье видят 38% респондентов, при этом среди женщин эта доля достигает 49%".Каждый пятый (21%) опрошенный считает, что для женщин опасность столкнуться с насилием выше в интернете, а каждый 10-й (11%) сказал, что риск попасть в подобную ситуацию выше на работе. Реже говорят об образовательных учреждениях (8%), клубах, барах (4%), общественном транспорте и концертах (по 2%). При этом 3% респондентов считают, что женщины могут столкнуться с насилием где угодно.По мнению респондентов, чаще всего женщины в России сталкиваются с неприличными комментариями, ремарками, грубыми шутками (49%) и оскорбительным отношением (47%). Более трети (36%) сказали о частых случаях ущемления прав женщин, 32% - о случаях физического насилия, еще 25% - насилия сексуального характера, 24% - домогательств."Важность проблемы сегодня отмечает подавляющее большинство опрошенных, серьезность темы трудно преувеличить - половина женщин говорят о высоких шансах стать жертвой насилия в собственной семье. Опрос показал, что грубые шутки и принижающие комментарии в отношении женщин являются практически повсеместным явлением. Осознание проблемы, ее обсуждение в публичном пространстве - первый шаг на пути к изменениям", - комментирует результаты опроса руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований Юлия Баскакова.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 декабря 2018 года. Объем выборки - 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.