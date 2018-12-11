Актриса Нина Гребешкова – вдова режиссера Леонида Гайдая, которой 29 ноября исполнилось 88 лет, попала в больницу. Тревогу забили близкие – дочь, зять и внучка. Они подумали, что у бабушки инсульт. Однако оказалось, что у нее травма ноги.

Актриса Нина Гребешкова – вдова режиссера Леонида Гайдая, которой 29 ноября исполнилось 88 лет, попала в больницу.Как пишет StarHit, тревогу забили близкие – дочь, зять и внучка. Они подумали, что у "бабушки" инсульт.Однако оказалось, что у нее травма ноги.Ранее сообщалось, что в своей автобиографической книге Наталья Варлей написала о попытках домогательств к ней со стороны Гайдая во время съемок "Кавказской пленницы".Вдова режиссера ответила, что ей неинтересно, было это или нет. "Пусть пишет", — отреагировала на откровения Варлей Нина Гребешкова.