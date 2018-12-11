Не успела улечься шумиха после скандальных откровений легендарной актрисы натальи Варлей, сообщившей в своей автобиографии, что ее хотел поцеловать прославленный режиссер Леонид Гайдай, как стало известно о госпитализации его вдовы, актрисы Нины Гребешковой. Артистку увезли в больницу с подозрением на инсульт.

Не успела улечься шумиха после скандальных откровений легендарной актрисы натальи Варлей, сообщившей в своей автобиографии, что ее хотел поцеловать прославленный режиссер Леонид Гайдай, как стало известно о госпитализации его вдовы, актрисы Нины Гребешковой. Артистку увезли в больницу с подозрением на инсульт.Все началось с того, что 71-летняя Наталья Варлейвыпустила автобиографичную книгу "Канатоходка", в которой рассказала о том, как ныне покойный Леонид Гайдай пытался ее поцеловать. Якобы режиссер вызвался проводить актрису до номера, а потом вошел в комнату вслед за ней. И в этот момент появилась его жена Нина Гребешкова. "Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: "Мы говорим о работе!". Нина Павловна молча вышла. Хлопнула дверь соседнего номера. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать", – поведала Варлей.Актриса ему не позволила ему никаких вольностей, и режиссер ушел. Вдова Гайдая крайне жестко прокомментировала поднявшийся скандал. "Это, наверное, климакс. Ну что вы во всяком говне копаетесь? Ну, написал человек, я не читала, что она там написала. У меня нет ее книги. К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер 25 лет тому назад. Мне это неинтересно", – в беседе с журналистами заявила Нина Гребешкова.После шумихи в СМИ репортеры обнаружили актрису в больнице. "Подвернула я ногу, не подвернула, черт ее знает. Вот видите, нога нормальная. Думали, что инсульт, а инсульта нет. А постольку, поскольку мои дочка, зять, внучка, – они сумасшедшие, ну, в том плане, что бабушка, 88 лет... Тут стоят такие палки, и в них разные смеси, вкалывают мне", – рассказала актриса в передаче "Ты не поверишь!"Несмотря на то, что лежит в хорошей палате, стоимость пребывания в которой составляет 50 тысяч рублей, Нина Гребешкова мечтает побыстрее выписаться. артистка объяснила, что привыкла к самостоятельности, и ее раздражает беспомощность. К тому же, по словам вдовы Леонида Гайдая, ее ждет новое предложение от режиссера "Экипажа", где она снималась несколько лет назад.