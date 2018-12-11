Китайская компания Vivo (вместе с Oppo принадлежит одному владельцу — группе BBK Electronics) анонсировала смартфон, комплектующийся сразу двумя дисплеями Super AMOLED — по одному на каждую сторону корпуса. При этом фронталки у Vivo NEX Dual Display как таковой нет: в ней отпала нужда, поскольку пользователи могут фотографировать себя на основную камеру, ориентируясь по вспомогательному экрану.

Китайская компания Vivo (вместе с Oppo принадлежит одному владельцу — группе BBK Electronics) анонсировала смартфон, комплектующийся сразу двумя дисплеями Super AMOLED — по одному на каждую сторону корпуса. При этом "фронталки" у Vivo NEX Dual Display как таковой нет: в ней отпала нужда, поскольку пользователи могут фотографировать себя на основную камеру, ориентируясь по вспомогательному экрану.Основной 12-мегапиксельный объектив (f/1.79) с автофокусом и системой оптической стабилизации дополняют 2-мп фотосенсор (f/1.8) и еще один датчик (f/1.3) c ToF-дальномером. Чувствующий глубину пространства 3D-модуль может использоваться для снятия блокировки "по лицу", измерения предметов и совершения платежей через функцию Face Pay.На задней панели, возле камер, разместилось кольцо Lunar Ring, которое по большей части играет декоративную роль. Оно может подсвечивать лицо, создавая рассеянное освещение, как портретная лампа, или пульсировать в такт музыке, пишет The Verge.На лицевой стороне Vivo NEX Dual Display размещен 6,4-дюймовый экран (2340х1080), сзади — на 5,5" (1080р) с соотношением сторон 1080р. Вторая панель может использоваться в качестве вспомогательного геймпада в играх, дублировать картину с основного дисплея или служить в виде "зеркала", позволяя фотографируемому видеть себя в кадре.Внутри смартфона — флагманский чип Qualcomm Snapdragon 845, модуль оперативной памяти на 10 гигабайт, флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ. Емкость батареи в сравнении с первой моделью NEX выросла с 3500 до 400 мАч. Также устройство обладает 3,5-мм аудиовходом для наушников и может быстро заряжаться по USB-C.∎Обзор смартфона Vivo Nex: ни рамок, ни "чёлки" читайте такжеВ Китае Vivo NEX Dual Display начнут продавать 29 декабря. Цена — 4998 юаней, или около 48 тысяч рублей. Когда новинка поступит на международный рынок, не уточняется.