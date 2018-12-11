За заваленные снегом дворы коммунальщики получат штраф
За заваленные снегом дворы коммунальщики получат штраф
В ближайшие дни во Владимире ожидаются сильные снегопады. Только за прошлую неделю дорожники убрали около 12 тысяч тонн снега.
Сити-менеджер Андрей Шохин лично проверил не только центральные площади областного центра, но и дворы в разных районах города.
«Центр управления городскими дорогами», в целом, справляется со своей задачей, но нужно еще более оперативнее убирать сугробы, которые образуются вдоль обочин, а также «снежную кашу» после обработки дорог пескосоляной смесью.
А вот уборка дворов вызвала нарекания главы администрации города. Напомним, за чистоту около многоэтажек отвечают управляющие компании или ТСЖ. Все они докладывали, что готовы к зимнему сезону, однако в реальности дела обстоят не так хорошо.
Если где-нибудь во Владимире кто-то решит убираться «спустя рукава», то мэрия начнет назначать штрафы на должностные и юридические лица, ответственные за содержание дворовых территорий.
Кроме того, в мэрии рассчитывают и на самих владимирцев. У нас существует «горячая линия» по приему от населения заявок и жалоб на уборку снега и наледи. Телефоны: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30 час.), и 8 (960) 721-49-49 (круглосуточно).
Также для «народного контроля» появился дополнительный телефон приема замечаний и пожеланий горожан в Единой дежурно-диспетчерской службе администрации. Теперь звонить можно не только и по телефону «05», и по городскому номеру 53-11-48 (они работают ежедневно и круглосуточно).