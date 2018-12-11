За заваленные снегом дворы коммунальщики получат штраф

За заваленные снегом дворы коммунальщики получат штрафВ ближайшие дни во Владимире ожидаются сильные снегопады. Только за прошлую неделю дорожники убрали около 12 тысяч тонн снега.Сити-менеджер Андрей Шохин лично проверил не только центральные площади областного центра, но и дворы в разных районах города.«Центр управления городскими дорогами», в целом, справляется со своей задачей, но нужно еще более оперативнее убирать сугробы, которые образуются вдоль обочин, а также «снежную кашу» после обработки дорог пескосоляной смесью.А вот уборка дворов вызвала нарекания главы администрации города. Напомним, за чистоту около многоэтажек отвечают управляющие компании или ТСЖ. Все они докладывали, что готовы к зимнему сезону, однако в реальности дела обстоят не так хорошо.Если где-нибудь во Владимире кто-то решит убираться «спустя рукава», то мэрия начнет назначать штрафы на должностные и юридические лица, ответственные за содержание дворовых территорий.Кроме того, в мэрии рассчитывают и на самих владимирцев. У нас существует «горячая линия» по приему от населения заявок и жалоб на уборку снега и наледи. Телефоны: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30 час.), и 8 (960) 721-49-49 (круглосуточно).Также для «народного контроля» появился дополнительный телефон приема замечаний и пожеланий горожан в Единой дежурно-диспетчерской службе администрации. Теперь звонить можно не только и по телефону «05», и по городскому номеру 53-11-48 (они работают ежедневно и круглосуточно).