Преступление не могли раскрыть 13 лет

Преступление не могли раскрыть 13 летРегиональный СледКом раскрыл преступление, совершенное 13 лет назад в Юрьевце. В конце декабря 2005 года местный житель случайно нашел тело женщины с признаками насильственной смерти в помещении заброшенной лесопилки.И вот только теперь следователям удалось установить лицо, причастное к убийству. Подозреваемого нашли по ДНК. Сверка с федеральной базой данных геномной информации позволила «вычислить» конкретного человека. За совершение особо тяжкого преступления под стражу заключен 31-летний владимирец.13 лет назад в районе Содышки он познакомился с девушкой. После совместного распития алкоголя они поехали в Юрьевец и пришли в заброшенную лесопилку. Продолжили выпивать, вступили чего вступили в близкие отношения.После интимной близости между случайными знакомыми возник конфликт. По словам мужчины, девушка оскорбила его родных. Он потребовал прекратить говорить плохо о людях, которых она не знала, но ссора продолжалась. Подозреваемый схватил доску и с силой начал бить ей по голове девушки. 23-летняя потерпевшая скончалась от полученных травм.Девушка была сиротой, воспитывалась в детском доме. Расследование уголовного дела продолжается.