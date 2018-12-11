В 33 регионе зарегистрировано 129 пострадавших от застройщиков

В 33 регионе зарегистрировано 129 пострадавших от застройщиковВладимирцы, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, встретились с врио первого вице-губернатора Максимом Бресенцовым. Они обсудили юридические нюансы сложных жилищных ситуаций и возможные пути их скорейшего разрешения.Максим Брусенцов заверил, что считает эти вопросы первостепенными. Многие из обманутых дольщиков ждут свои квартиры более 15 лет.«Тема мне близка: я принимал непосредственное участие в решении проблем «обманутых дольщиков» Подмосковья. И сейчас приложу все усилия, чтобы помочь в каждой конкретной ситуации, проведу необходимые встречи со строителями», - пообещал врио заместителя главы региона.Каждого из пришедших на встречу внимательно выслушали. Департаменту строительства и архитектуры получил важные поручения, которые направлены на ускорение решения проблем граждан, которые вложили деньги в строительство многоэтажек и чьи права были нарушены.Из муниципального фона в областном центре квартиры могут выдать: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Владимир, мкр. Юрьевец» (ООО «СК Континент»); «Строительство многоквартирных жилых домов» квартал №10, мкр. Юрьевец, г. Владимир» и «Строительство многоквартирного жилого дома» квартал №10 мкр. Юрьевец г. Владимир» (ООО «ВТУС»).Сейчас в реестре «обманутых дольщиков» Владимирской области зарегистрировано 129 человек. Согласно разработанной «дорожной карте» их квартирные вопросы решат до 2020-2021 года.