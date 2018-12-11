Ее ищут полицейские

Ее ищут полицейскиеПолицейские Петушинского районе объявили поиск несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.15-летняя Ангелина Абрамова сбежала из Покровского детского дома. О ее местонахождении ничего неизвестно.У Ангелины черные прямые волосы, худощавое телосложение. Одета она была в темно-синюю куртку с меховым воротником, светлую шапку, черные джинсы и высокие зимние кроссовки.Если вы знаете хоть что-то, что может помочь правоохранителям, сообщите по телефону в УМВД России по Владимирской области: 8 (4922) 37-43-08, либо в ОМВД России по Петушинскому району: 8 (49243) 2-13-78, 2-28-47 или 02.