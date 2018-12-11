Принятый бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов позволит решить социальные задачи и обеспечить прорыв в экономике. Об этом в интервью телеканалу Россия-24 заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты напомнил, что это первый за последние несколько лет профицитный бюджет.

Принятыйбюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов позволит решитьсоциальные задачи и обеспечить прорыв в экономике. Об этом в интервьютелеканалу "Россия-24" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Председатель нижней палаты напомнил, что это первый за последниенесколько лет профицитный бюджет.Поего словам, доходы превышают расходы почти на два триллиона рублей. Этохороший запас прочности, который обеспечит стабильность в сложнойситуации, отметил Володин. Он подчеркнул, что за последние несколько летвыросли расходы на здравоохранение, инфраструктуру, развитие цифровойэкономики.Спикеротметил, что принятый бюджет позволит решить социальные задачи -улучшить ситуацию в здравоохранении и социальном обеспечении, повыситькачество жизни людей. "Для того, чтобы выйти на решение этих вопросов,как раз и необходимы национальные проекты, инициированные президентом вдвенадцати направлениях", – сказал Володин.Россиинужно стремиться к тому, чтобы стать пятой экономикой мира, заявилпредседатель нижней палаты. Он подчеркнул, что это необходимо внепростых условиях, когда на страну оказывается санкционное давление.Решение этой задачи – дело всех граждан, а не только президента,правительства и губернаторов, сказал Володин"Еслисгруппироваться и поставить перед собой такие задачи, мы выйдем на тетемпы роста, которые нам необходимы для развития", – уверен спикерГосдумы.Напомним,в прошлом месяце нижняя палата закон о федеральном бюджете на2019 и плановый период 2020-2021 годов. Главным финансовым документомстраны предусмотрены все необходимые средства для достижения целей,обозначенных президентом России Владимиром Путиным в посланииФедеральному собранию и в майском указе. Колоссальные средствавыделяются на демографию, здравоохранение, образование, жилье и другиеприоритетные направления развития страны.Главный финансовый закон предусматривает в следующем году доходы в размере 19триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом рост –6,5%. Расходы составят 18 триллионов 37,2 миллиарда рублей.Кроме того, нижняя палата приняла бюджеты внебюджетныхфондов – пенсионного, обязательного медицинского страхования исоцстрахования.