При задержании женщина нанесла удар по лицу сотруднику полиции...

К сотрудникам полиции обратилась потерпевшая и сообщила, что в одной из квартир на Рублевском шоссе ей нанесли побои. Прибывшие на место полицейские обнаружили в данной квартире мужчину и женщину, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. При задержании женщина нанесла удар по лицу сотруднику полиции.По данному факту МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».