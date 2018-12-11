Появление Меган Маркл на церемонии вручения The Fashion Awards стало сюрпризом не только для ее участников, но и для королевской семьи. Гости церемонии обрадовались неожиданному визиту – тогда как в Букингемском дворце возмутились очередным нарушением королевского протокола.

Появление Меган Маркл на церемонии вручения The FashionAwards стало сюрпризом не только для ее участников, но и для королевской семьи.Гости церемонии обрадовались неожиданному визиту – тогда как в Букингемскомдворце возмутились очередным нарушением королевского протокола.О том, что Меган Маркл – бунтарка и любит нарушать правила,предупреждал еще до ее свадьбы отец бывшей актрисы. Геоцогиня Сассекскаяподтвердила свою репутацию, вновь грубо нарушив королевский протокол.Беременная Меган Маркл неожиданно появилась на церемониивручения престижной премии, которой удостаивают за выдающиеся достижения вобласти моды. Герцогиня Сассекская решила лично вручить награду лучшемудизайнеру женской одежды – Клэр Уэйт Келлер. Дизайнер разрабатывает коллекциидля Givenchy, а с Маркл они познакомились, когда Клэр создала для Меган свадебное платье.Беременная герцогиня появилась на сцене в элегантном черномплатье от Givenchy. Однако оно не только подчеркивало ее положение, но иобнажало плечи. Кроме того, нанесла темный маникюр вместо прозрачного.Так что королевский регламент был в очередной раз грубейшим образом нарушен.Наряд герцогини Сассекской дополняли туфли от Tamara Mellonи браслеты от Pippa Small. Маркл тепло поприветствовала Клэр Келлер, обняла дизайнера,вручая ей награду. Меган поблагодарила Клэр за прекрасную работу. А Великобританиюгерцогиня назвала своим "новым домом".Как отметили наблюдатели, на вечеринке чувствоваласебя как дома. Она получила возможность встретиться со многими старымиприятелями. Церемонию The Fashion Awards посетили друзья герцога и герцогиниСассекских – Дэвид и Виктория Бекхэм, а также Кейт Мосс и Поппи Делевинь, с которыми Меган Маркл давно знакома, пишетбританская Express.