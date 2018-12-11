Появление Меган Маркл на церемонии вручения The Fashion
Awards стало сюрпризом не только для ее участников, но и для королевской семьи.
Гости церемонии обрадовались неожиданному визиту – тогда как в Букингемском
дворце возмутились очередным нарушением королевского протокола.
Появление Меган Маркл на церемонии вручения The Fashion
Awards стало сюрпризом не только для ее участников, но и для королевской семьи.
Гости церемонии обрадовались неожиданному визиту – тогда как в Букингемском
дворце возмутились очередным нарушением королевского протокола.
О том, что Меган Маркл – бунтарка и любит нарушать правила,
предупреждал еще до ее свадьбы отец бывшей актрисы. Геоцогиня Сассекская
подтвердила свою репутацию, вновь грубо нарушив королевский протокол.
Беременная Меган Маркл неожиданно появилась на церемонии
вручения престижной премии, которой удостаивают за выдающиеся достижения в
области моды. Герцогиня Сассекская решила лично вручить награду лучшему
дизайнеру женской одежды – Клэр Уэйт Келлер. Дизайнер разрабатывает коллекции
для Givenchy, а с Маркл они познакомились, когда Клэр создала для Меган свадебное платье.
Беременная герцогиня появилась на сцене в элегантном черном
платье от Givenchy. Однако оно не только подчеркивало ее положение, но и
обнажало плечи. Кроме того, нанесла темный маникюр вместо прозрачного.
Так что королевский регламент был в очередной раз грубейшим образом нарушен.
Наряд герцогини Сассекской дополняли туфли от Tamara Mellon
и браслеты от Pippa Small. Маркл тепло поприветствовала Клэр Келлер, обняла дизайнера,
вручая ей награду. Меган поблагодарила Клэр за прекрасную работу. А Великобританию
герцогиня назвала своим "новым домом".
Как отметили наблюдатели, на вечеринке чувствовала
себя как дома. Она получила возможность встретиться со многими старыми
приятелями. Церемонию The Fashion Awards посетили друзья герцога и герцогини
Сассекских – Дэвид и Виктория Бекхэм, а также Кейт Мосс и Поппи Делевинь, с которыми Меган Маркл давно знакома, пишет
британская Express.