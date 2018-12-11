11.12.2018

2018-12-11 14:15:42

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (46(9647) от 11 декабря 2018 года).

РЕВИЗОРЫ В МОСКВЕ

В рамках Всероссийского совещания-семинара с руководителями контрольно-ревизионных подразделений территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, проходящего в период со 2 по 5 декабря 2018 года, состоялось ознакомление участников с работой столичных полицейских и комплексом зданий ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 2.



«ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА»

В Москве состоялась торжественная церемония вручения премии туристической и гостиничной индустрии. Впервые в этом году была введена специальная номинация «Безопасная Москва: лучший сотрудник туристической полиции». Читайте на странице 2.



НЕ ПРОШЁЛ МИМО

Начальник отделения профессиональной подготовки УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Алексей Винокуров в присутствии личного состава вручил благодарность, а также ценный подарок жителю округа Вадиму Макаркину, который помог задержать подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Продолжение на странице 2.



ПРИКАЗАМИ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ОТ 28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА НАЗНАЧЕНЫ:

Читайте на странице 2.



НА БЫСТРОЙ ВОДЕ

В бассейне спортивного комплекса «Динамо» на Водном стадионе прошли Всероссийские соревнования динамовских коллективов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по плаванию. Подробности читайте на странице 3.



ЗАКОНЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

В Культурном центре Главного управления состоялся финальный этап городского конкурса «Я пишу закон». В этом интересном проекте правовой направленности участвовали юные конкурсанты из общеобразовательных школ, лицеев, кадетских корпусов и других учебных заведений столицы. Читайте на странице 3.



С ЮБИЛЕЕМ!

Сотрудники УВД по ВАО поздравили ветерана Великой Отечественной войны Владимира ПАНОВА с 90-летием. Продолжение на странице 3.



ТЕХНИКА НАЧИНАЕТ ГОВОРИТЬ

Материал, приуроченный к очередной годовщине Дня создания службы связи МВД России, мы решили не наполнять привычными историческими справками и объёмными поздравлениями. Продолжение на странице 4.



МЫ ВИДИМ КАЖДОГО

Мы не простили бы себе, если бы, рассказывая о работе связистов, не побывали в помещении недавно открытого Ситуационного центра в новом здании на Петровке, 38А. Здесь оборудован прекрасный зал для проведения видеоконференций. Читайте на странице 4.



ГАЛЕРЕЯ ЖЕНСКИХ СУДЕБ

Московский городской совет женщин и Совет отцов г. Москвы провели праздничный вечер, посвящённый Дню матери. На мероприятия были приглашены женщины, в том числе ветераны различных предприятий столицы, среди которых были и вдовы сотрудников правоохранительных органов Москвы, погибших при исполнении служебного долга. Подробности читайте на странице 5.



ТА ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ

Инженер-электроник дежурной части УВД по ВАО г. Москвы капитан полиции Алла ТИХОНОВА — человек творческий. Она могла бы стать известной певицей, но решила посвятить свою жизнь службе в органах внутренних дел. Читайте на странице 5.



ФРОНТОВАЯ ЗАКАЛКА УЧАСТКОВОГО

Листая старые подшивки газеты «На боевом посту» — её преемницей теперь является «Петровка, 38», участники благородного поиска, который проводится с целью возвращения из забвения имён «героев былых времён», в номере за 18 февраля 1949 года, на 2-й странице, обратили внимание на статью «Приказ командира – это приказ Родины». Продолжение на странице 6.



МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В НАГАТИНСКОМ ЗАТОНЕ

На 2-й странице того же выпуска газеты «На боевом посту» за 18 февраля сорок девятого опубликована фотография ещё одного столичного стража правопорядка — кавалера советской Золотой Звезды. Лаконичная подпись под этим снимком гласит: «Участник Великой Отечественной войны Герой Советского Союза оперуполномоченный Московского уголовного розыска капитан милиции А. Тряскин». Читайте на странице 7.



ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА САНИНСТРУКТОРА

Весной 1951-го в газете «На боевом посту», в номере за 11 мая указанного года, на 1-й странице была напечатана сделанная Б. Трепетовым фотография участника Великой Отечественной войны, отличника службы — Героя Советского Союза младшего лейтенанта милиции П. Катухина, участкового уполномоченного 94-го отделения (в подписи к опубликованному снимку ошибочно указан другой номер этого территориального подразделения — 99-й). Продолжение на страницах 8-9.



ИХ СПЛОТИЛА МАЛАЯ РОДИНА

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошла очередная встреча членов региональной общественной организации «Курское землячество», которую возглавляет генерал-полковник милиции Владимир Пронин, руководивший ГУВД столицы с 2001 по 2009 год. Читайте на странице 10.



ОГНЮ НА ЁЛКУ ХОДА НЕТ!

От маленькой спички

Костёр разгорится —Пожар разрушительный

Может случиться.

Впереди Новогодние каникулы, Рождество Христово, старый Новый год… Подробности читайте на странице 10.



У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН

Пенсионеры—участники ансамбля «Мечта» Культурного центра «Москвич» после репетиции отмечали день рождения своего солиста, певца Александра. Лились поздравительные речи, тосты, застольные песни… Но виновник торжества был явно чем-то огорчён. Читайте на странице 11.



УКРАЛИ КОМПЕНСАЦИЮ

На офицерском собрании, состоявшемся в 8-м отделе полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве, обсудили проступок полицейского, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Подробности читайте на странице 11.



МОМЕНТ ОЗАРЕНИЯ — ДЕЛО КОЛЛЕКТИВНОЕ

Подполковник милиции Сергей Железнов многие годы прослужил в уголовном розыске УВД по Северному административному округу столицы по линии раскрытия убийств, 10 лет — заместителем начальника ОРЧ. Подробности читайте на странице 12.



ОБЖИГАЮЩАЯ ПРАВДА О МУЧЕНИКАХ ВОЙНЫ

(Продолжение. Начало в № 45.)

К моменту выхода в свет «Угранской Хатыни» у Владимира Фомичёва уже имелись относящиеся к жанру писательской публицистики три прологовых публикации по ставшей для него наиглавнейшей теме возвращения в лоно народных святынь пока ещё безвестных российских Хатыней — «Слепая память», «Великорусские великомученики» и «Память, схожая с забвением», а также была напечатана баллада «9 Мая 2007 года». Читайте на странице 13.



ВРЕМЯ ТОТАЛЬНОГО…

Московский театр клоунады в своё время ни единожды давал благотворительные представления для детей сотрудников московской милиции. Спустя годы он превратился в «Театриум на Серпуховке». Его режиссёр и художественный руководитель, член правления Благотворительного фонда «Петровка, 38», народная артистка России Тереза Дурова ответила на вопросы корреспондента «Петровки, 38». Продолжение на странице 14.



ПУТЬ НА ОЛИМП

Анатолию Карпову было пять лет, когда отец научил его играть в шахматы. Отец, Евгений Степанович Карпов, шахматистом вовсе и не был, но играл довольно прилично. Личностью он был явно неординарной, работал на заводе простым рабочим, но после учёбы в Москве — инженером. Подробнее на странице 15.



ЕЩЁ ОДНА ВОЕННАЯ СТРАНИЦА

Прежде чем изложить эту страницу, вспоминается мне ещё одна очень схожая с первой и явно её предваряющая. Главенствующее лицо в обеих страницах одно — знаменитейший англичанин Уинстон Черчилль. Читайте на странице 15.



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