Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос. Они покинули Международную космическую станцию, чтобы выяснить причины возникновения отверстия в обшивке пристыкованного к МКС корабля Союза МС-09.

Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос. Они покинули Международную космическую станцию, чтобы выяснить причины возникновения отверстия в обшивке пристыкованного к МКС корабля "Союза МС-09".В открытый космос Кононенко и Прокопьев вышли через переходной люк стыковочного отсека "Пирс". Плановая продолжительность их внекорабельной деятельности составит 6 часов 10 минут, сообщает "Интерфакс". Выход в космос станет 46 в истории МКС выходом российских космонавтов и вторым персонально для Сергея Прокопьева. В августе он уже работал в открытом космосе вместе с Олегом Артемьевым.Дырочка в "Союзе" была обнаружена в августе, после двух месяцев полета пилотируемого российского корабля в составе МКС. Станция стала терять воздух. Источник утечки был найден. Это оказался бытовой отсек российского космического корабля. Дыру заделали. Однако вопрос о том, как она образовалась, остался.Это будет очень сложный выход в космос, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Такая операция проводится впервые. Корабль не имеет поручней, поскольку не предназначен для проведения работ на нем. На стреле манипулятора к бытовому отсеку "Союза" Олега Кононенко должен доставить Сергей Прокопьев. После этого Кононенко ножом разрежет внешнюю экранно-вакуумную теплоизоляцию, вскроет панель микрометеоритной защиты. Цель этих манипуляций – взять пробы с внешней стороны обшивки "Союза МС-09".Единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз" остается внешнее воздействие. При этом производственный брак здесь исключен.Если не взять образцы с корпуса "Союза" в космосе, то тайна образования дырки в корпусе останется неразгаданной. При возвращении на Землю бытовой отсек корабля сгорает в плотных слоях атмосферы.