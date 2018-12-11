Инцидент случился на полигоне в
Астраханской области упала ракета комплекса С-300 Фаворит. Пуски проходили 9 декабря.
Инцидент случился на полигоне в
Астраханской области упала ракета комплекса С-300 "Фаворит". Пуски проходили 9 декабря.
В Сети
появился ролик, на котором видно, как зенитная ракета и ее части упали в
сравнительно небольшой удаленности от населенного пункта. По оценкам
специалистов, это могло привести к плачевным последствиям.
К счастью,
ракета упала в степной местности. "Никаких официальных комментариев со стороны Министерства
обороны России по факту
произошедшего инцидента пока что не поступало", – пишет Avia.Pro.
Пуски
проходили на полигоне Капустин Яр. На видео зафиксирован "проектный
инцидент", сообщает Lenta.ru
со ссылкой на собственный источник. Разорвавшаяся в воздухе ракета спровоцировала
сильнейший пожар на земле.
Видеокадры сняли очевидцы катастрофы. Предположительно,
они могли быть сотрудниками одной из пожарных частей.
Отметим, Зенитные
ракетные системы (ЗРК) С-300 эксплуатируются с 1975 года. Сейчас они заменяются
на С-400.
Ранее стало известно,
что ракета-носитель Ariane 5 стартовала с французского космодрома Куру в Южной
Америке и вывела на орбиту космический аппарат The Big Bird ("Большая
птица") весом шесть тонн. По размерам и мощности он превосходит все
индийские спутники. "Большая птица" должна обеспечить доступ в
интернет в труднодоступных местах.