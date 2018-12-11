Инцидент случился на полигоне в Астраханской области упала ракета комплекса С-300 Фаворит. Пуски проходили 9 декабря.

Инцидент случился на полигоне вАстраханской области упала ракета комплекса С-300 "Фаворит". Пуски проходили 9 декабря.В Сетипоявился ролик, на котором видно, как зенитная ракета и ее части упали всравнительно небольшой удаленности от населенного пункта. По оценкамспециалистов, это могло привести к плачевным последствиям.К счастью,ракета упала в степной местности. "Никаких официальных комментариев со стороны Министерстваобороны России по фактупроизошедшего инцидента пока что не поступало", – пишет Avia.Pro.Пускипроходили на полигоне Капустин Яр. На видео зафиксирован "проектныйинцидент", сообщает Lenta.ruсо ссылкой на собственный источник. Разорвавшаяся в воздухе ракета спровоцироваласильнейший пожар на земле.Видеокадры сняли очевидцы катастрофы. Предположительно,они могли быть сотрудниками одной из пожарных частей.Отметим, Зенитныеракетные системы (ЗРК) С-300 эксплуатируются с 1975 года. Сейчас они заменяютсяна С-400.Ранее стало известно,что ракета-носитель Ariane 5 стартовала с французского космодрома Куру в ЮжнойАмерике и вывела на орбиту космический аппарат The Big Bird ("Большаяптица") весом шесть тонн. По размерам и мощности он превосходит всеиндийские спутники. "Большая птица" должна обеспечить доступ винтернет в труднодоступных местах.