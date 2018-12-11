Главный тренер московского футбольного клуба Локомотив Юрий Семин поделился ожиданиями перед матчем заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким Шальке. Встреча пройдет 11 декабря в Гельзенкирхене.

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин поделился ожиданиями перед матчем заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Шальке". Встреча пройдет 11 декабря в Гельзенкирхене.Железнодорожники сохраняют шансы занять третье место в группе и весной выступить в плей-офф Лиги Европы."Всегда нужно полагаться только на себя. Если будем полагаться на "Шальке", ничего не получится, — заявил Семин, которого цитирует пресс-служба "Локомотива". — Лига чемпионов – ответственный турнир, где за каждую победу платят деньги. На льготы со стороны "Шальке" мы не рассчитываем".После пяти туров железнодорожники с тремя очками в группе "D" занимают четвертое место. У турецкого "Галатасарая" на один балл больше, 11 декабря он дома сыграет с лидером группы "Порту".