С обличающим интервью выступила бизнесвумен и меценат Ляна Фридман, называющая себя любимой женщиной продюсера группы На-на. По ее словам, на самом деле молодожены Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина не живут вместе, а их брак – спектакль.

С обличающим интервью выступила бизнесвумен и меценат Ляна Фридман, называющая себя любимой женщиной продюсера группы "На-на". По ее словам, на самом деле молодожены Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина не живут вместе, а их брак – спектакль.Ляне Фридман и Бари Алибасову на протяжении долго времени приписывали романтические отношения. Сама Ляна утверждает, что они до сих пор близки: "Он красиво за мной ухаживает. Алибасов вообще очень обходительный". И вообще, по словам Фридман, буквально накануне ставшей сенсацией свадьбы продюсер говорил исключительно о работе.О свадьбе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной Ляна узнала от журналистов. Однако женщина убеждена, что никакой люби между ними нет. Более того, якобы за спиной актрисы продюсер отзывался о ней пренебрежительно. "Я знаю, что он с Лидией в приятельских отношениях, – продолжает Ляна. – Она у него всегда что-то просит. Но я к этому серьезно никогда не относилась. А сам Алибасов всегда говорил мне про нее: "Задолбала!" – цитирует Ляну Фридман .Женщина подчеркнула, что Алибасов добрый, он всегда поможет. "К тому же у него в отношении Федосеевой-Шукшиной повышенное чувство ответственности. Он уважал Шукшина и его творчество. По-моему, у Бари даже есть рукописи писателя, которые Лидия ему передала", – рассказала Фридман.Ляна сообщила, что на самом деле Бари и Лидия живут порознь, и призналась, что не понимает, зачем они зарегистрировали брак. "Бари – известный человек. Шукшиной пиар тоже не нужен – не тот возраст у нее. Сейчас она должна чтить память Василия, а не бегать по загсам. Хотя, быть может, она хочет получить квартиру Барика. У него ведь есть апартаменты недалеко от Арбата. Но лучше бы она занялась дочерьми", – посоветовала актрисе Фридман.Женщина высказала предположение, что свадьба – это спектакль. "Шоу к Новому году. Наверное, надоела тема Джигарханяна – теперь решили сделать новую", – высказала мнение Ляна Фридман.