С обличающим интервью выступила бизнесвумен и меценат Ляна Фридман, называющая себя любимой женщиной продюсера группы На-на. По ее словам, на самом деле молодожены Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина не живут вместе, а их брак – спектакль.

С обличающим интервью выступила бизнесвумен и меценат Ляна Фридман, называющая себя любимой женщиной продюсера группы "На-на". По ее словам, на самом деле молодожены Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина не живут вместе, а их брак – спектакль.Ляне Фридман и Бари Алибасову на протяжении долгого времени приписывали романтические отношения. Ляна заверила, что они до сих пор близки: "Он красиво за мной ухаживает. Алибасов вообще очень обходительный". По словам Фридман, накануне сенсационной свадьбы с Лидией Федосеевой-Шукшинойпродюсер говорил исключительно о работе.О женитьбе Бари Алибасова Ляна узнала от журналистов. Однако женщина убеждена, что никакой любви там нет. Якобы за спиной актрисы продюсер отзывался о ней пренебрежительно. "Я знаю, что он с Лидией в приятельских отношениях, – продолжила Ляна. – Она у него всегда что-то просит, но я к этому серьезно никогда не относилась. А сам Алибасов всегда говорил мне про нее: "Задолбала!" – цитирует Фридман .Женщина подчеркнула, что Алибасов добрый, он всегда поможет. "К тому же у него в отношении Федосеевой-Шукшиной повышенное чувство ответственности. Он уважал Шукшина и его творчество. По-моему, у Бари даже есть рукописи писателя, которые Лидия ему передала", – рассказала Фридман.Ляна сообщила, что на самом деле Бари и Лидия живут порознь, и призналась, что не понимает, зачем они зарегистрировали брак. "Бари – известный человек. Шукшиной пиар тоже не нужен – не тот возраст у нее. Сейчас она должна чтить память Василия, а не бегать по загсам. Хотя, быть может, хочет получить квартиру Барика. У него ведь есть апартаменты недалеко от Арбата. Но лучше бы она занялась дочерьми", – посоветовала актрисе Фридман.Женщина высказала предположение, что свадьба – это спектакль. "Шоу к Новому году. Наверное, надоела тема Джигарханяна – решили сделать новую", – высказала мнение Ляна Фридман.