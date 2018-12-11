Всех вывозят, а про москвичей забыли: столичных клиентов Жемчужной реки, которые из-за долгов компании застряли на китайском острове Хайнань, из 5-звездочных отелей выселяют в хостелы и не кормят.

Всех вывозят, а про москвичей забыли: столичных клиентов "Жемчужной реки", которые из-за долгов компании застряли на китайском острове Хайнань, из 5-звездочных отелей выселяют в хостелы и не кормят. Многие должны были вернуться домой еще 8 декабря. Однако рейсы постоянно переносят и дата возвращения на родину до сих пор неизвестна. При этом москвичам уже объявили, что вывезут их в Петербург, а добираться дальше им придется самостоятельно и за свой счет.Те, кому повезло больше, уже дома. В Казани приземлился самолет, на борту которого 370 туристов. Утром еще полторы сотни человек прилетели в Благовещенск. Всего планируют 6 рейсов. Перевозчик обещал вернуть на родину всех туристов до 15 декабря.Туроператор "Жемчужная река" задолжал авиакомпании "ИрАэро" более 2 миллионов долларов. Против руководства возбуждено уголовное дело.