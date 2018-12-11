Ксения Собчак выступила с важным сообщением. Популярная телеведущая объявила об уходе и сказала, что пришло время идти дальше.

Ксения Собчак выступила с важным сообщением. Популярная телеведущая объявила об уходе и сказала, что пришло время "идти дальше".На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак опубликовала несколько фотографий обложек модного журнала L`Officiel, главным редактором которого была до недавнего времени. Теперь гламурная блондинка призналась. что покидает издание. Как оказалось, последним номером для Ксении стал еще октябрьский выпуск."За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек. Но пришло время идти дальше! И я не представляю свою работу без моей команды, без тех ,кто делал этот проект вместе со мной", – призналась Собчак."Для меня работа в #ACMG былa невероятным опытом не только восьмилетнего главредства (вначале в SNC а потом в Lofficiel), но и настоящим "тренажером духа" общения с начальством ) Кто знает – тот поймет.) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – предпочла не вдаваться в подробности популярная телеведущая.Собчак выразила надежду на то, что ее команда еще воссоединиться. "Будем ждать перемен, и кто знает,может когда-нибудь наш dreamteam вернется, чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране", – завершила свой пост Ксения.Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Судя по комментариям, мало кто читал этот журнал или интересовался модой или вообще всерьез воспринимал эту работу гламурной блондинки. Впрочем, нашлись и истинные почитатели издания. "Тренажер духа" видимо чудесный эвфемизм для происходившего. И если это было четыре года, то мускул у духа стальные, воля бескрайняя, а новых проектов и вовсе океан. Удачи вам и радости, Ксения", "Очень жаль.. С Вами журнал был очень интересный и качественно сделанный. И его было просто интересно читать. А не просматривать.. так между делом", "Сказ о том, как один гнусный человечек развалил целую индустрию прекрасного глянца..." – высказались пользователи Сети.