Прохор Шаляпин попробовал свои силы на новом поприще. Однако
не все оценили старания певца.
Прохор Шаляпин попробовал свои силы на новом поприще. Однако
не все оценили старания певца.
Вокалист Прохор Шаляпин, который известен своими частыми
появлениями в скандальных ток-шоу, стал ведущим прогноза погоды на телеканале
НТВ. Теперь поклонники могут лицезреть любимца на экранах по выходным дням.
Фанатки Шаляпина в восторге. Они отмечают, что артист очень
хорошо смотрится в кадре, старательно и четко выговаривает слова, рассказывая
об антициклонах и снегопадах.
Однако некоторые сотрудники НТВ нового ведущего приняли достаточно
холодно. Шеф Брюссельского бюро канала Вадим Глускер написал в личном Facebook:
"Когда я смотрю Прохора Шаляпина в роли ведущего
прогноза погоды НТВ, жду, что тучам придется сдавать тест ДНК".
Телевизионщик тонко намекнул
на любовь Шаляпина к участию в телепроектах, где смакуются грязные подробности
личной жизни знаменитостей. На подобных шоу проведение ДНК-тестов на
определение родственных связей уже набило оскомину.
К обсуждению неожиданно подключилась известная журналистка и
телеведущая Ирада Зейналова. Знаменитость публично унизила певца. Она отметила, что ей "западло", когда Прохору
приходится анонсировать ее программу "Итоги недели", также она считает Шаляпина
некрасивым.