Прохор Шаляпин попробовал свои силы на новом поприще. Однако не все оценили старания певца.

Прохор Шаляпин попробовал свои силы на новом поприще. Однаконе все оценили старания певца.Вокалист Прохор Шаляпин, который известен своими частымипоявлениями в скандальных ток-шоу, стал ведущим прогноза погоды на телеканалеНТВ. Теперь поклонники могут лицезреть любимца на экранах по выходным дням.Фанатки Шаляпина в восторге. Они отмечают, что артист оченьхорошо смотрится в кадре, старательно и четко выговаривает слова, рассказываяоб антициклонах и снегопадах.Однако некоторые сотрудники НТВ нового ведущего приняли достаточнохолодно. Шеф Брюссельского бюро канала Вадим Глускер написал в личном Facebook:"Когда я смотрю Прохора Шаляпина в роли ведущегопрогноза погоды НТВ, жду, что тучам придется сдавать тест ДНК".Телевизионщик тонко намекнулна любовь Шаляпина к участию в телепроектах, где смакуются грязные подробностиличной жизни знаменитостей. На подобных шоу проведение ДНК-тестов наопределение родственных связей уже набило оскомину.К обсуждению неожиданно подключилась известная журналистка ителеведущая Ирада Зейналова. Знаменитость публично унизила певца. Она отметила, что ей "западло", когда Прохоруприходится анонсировать ее программу "Итоги недели", также она считает Шаляпинанекрасивым.