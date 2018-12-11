Все застрявшие на китайском курорте Хайнань российские туристы вылетят на Родину до конца рабочей недели. Это итоги совещания в Минтрансе, где договорились, что за все обратные рейсы, первый из которых уже 11 декабря, заплатит ИрАэро.

Все застрявшие на китайском курорте Хайнань российские туристы вылетят на Родину до конца рабочей недели. Это итоги совещания в Минтрансе, где договорились, что за все обратные рейсы, первый из которых уже 11 декабря, заплатит "ИрАэро", а туроператор признает многомиллионные долги перед авиаперевозчиком. Пока же питание и проживание уже третьи сутки туристы вынуждены оплачивать из своего кармана.- Пусть скажут, какие таблетки нам нужно принимать...Когда отдых уже не лечит, а калечит: российской туристке стало плохо прямо в аэропорту, где люди ждут рейсов уже не часами, а днями.- Вот такой дурдом тут творится!Некоторым туристам все же разрешили остаться в гостиницах, но и там не курорт: переполнены лобби, люди — на чемоданах и на птичьих правах. Не кормят, из отеля в отель перевозят, дату и время вылета не говорят."Туристы переживают, у многих заканчиваются деньги. С моей семьей все в порядке, но я слышала, что в отеле живет девушка, у которой заканчиваются жизненно-необходимые лекарства", — рассказывает Юлия Васильева."Гиды с нами общаются неохотно, когда мы подходим, говорят, что нет информации. Также нам было сказано: если вы хотите улететь отсюда, вы можете сделать это за собственные средства. Но естественно, у нас денег нет", — вздыхает другая туристка из России Ксения Романова.И дело не только в том, что срочный рейс в Москву, Самару, Челябинск, Екатеринбург обойдется дороже, чем весь этот отпуск. Людям оформляли путевки по групповым визам. И улетать они обязаны, по сути, по списку."В самом документе, который нам прислали с билетами и ваучерами, есть эта виза. И там написано, что самостоятельно мы не можем уезжать, приезжать на остров. То есть, находимся только той группой, как мы прилетели", — поясняет туристка из Казани.Ольге и Джамиле предложили добираться в Казань в несколько этапов. На одном из них рейс должна выполнять злополучная "ИрАвиа", которая их билет только что аннулировала. Недоумевает и китайская пресса."У всех туристов есть действительные авиабилеты в оба конца, что в соответствии с законом означает, что авиакомпания должна выполнить свои обязательства", — подчеркивает китайская пресса.На остров уже вылетел сотрудник генконсульства России в Гуанчжоу. Проблему решают совместно с властями Хайнаня.Пока продлены и отели, и визы — до 11 декабря еще за счет туроператора. Но уже просрочены медстраховки. И нервы — на пределе. Это, конечно, уже не отдых, даже на тропическом острове.Офис туристической компании "Жемчужная река" в Москве. Документы все еще на столах, но никого из сотрудников компании не видели с прошлой недели.На вопросы взволнованных туристов отвечает охранник.- Есть у вас такая компания — "Жемчужная река"?- Была такая.- И куда делась?- Откуда же я знаю!"Горячая линия" еще работает, но частных лиц сразу переключают на менеджера, который просто бросает трубку.Дозвонится оператору пытаются со всей России. Сотни туристов, которые оплатили путевку, но в Китай так и не вылетели, все еще не теряют надежду."Зубные пасты, щетки, чемодан не разбираем, ждем", — буквально сидит на чемоданах готовящаяся к экзотическому отдыху в Китае туристка из Екатеринбурга.О том, что их отпуск отменяется, Оксана узнала уже в аэропорту."Представитель компании сказал, что, ребята, к сожалению, все рейсы отменены", — говорит Оксана Шевченко.Татьяне из Новосибирска туропертор сначала трижды менял даты, а в итоге предложил с отпуском попрощаться."Жемчужная река" предлагает в одностороннем порядке аннулировать тур", — возмущается Татьяна Рублева из Новосибирска.В региональных турфирмах, где продавали путевки "Жемчужной реки", от клиентов теперь отмахиваются. При этом продолжают продавать пакеты в Китай.- А почему у вас тогда на официальной странице есть все-таки туры еще продаются из Москвы, из Екатеринбурга?- Не могу вам сказать. Я не составляю этот тур.Причина отмена рейсов — долги. "Жемчужная река" задолжала авиакомпании более 2 миллионов долларов."Мы заблаговременно оповестили Росавиацию, Минтранс, Ростуризм, — уверяет первый заместитель генерального директора авиакомпании "ИрАэро" Владимир Панфилов.С партнерами не расплачивались, но при этом закатывали роскошные корпоративы с участием звезд и роскошным фуршетом."Наша компания поставила себе целью достичь одного миллиона туристов на острове Хайнань в год", — делился планами коммерческий директор "Жемчужной реки" Евгений Косинков.Планам этим, вероятно, не суждено сбыться. На экстренном совещании с Ростуризмом и Росавиации туропертор объявил, что денег у него нет."Поэтому авиакомпания "ИрАэро" согласилась за счет собственных средств, которые скорее всего далее будут в судебном порядке изысканы с туроператора, вывести всех туристов из Китая", — отмечает советник главы Росавиации Сергей Извольский.Все застрявшие в китайском острове туристы должны вернуться домой в течение недели. А вот тем, кто путевки купил, но улететь не успел, готовит документы в суд.