Насколько разрушительным может быть искусство? Настолько, что вы, возможно, даже представить себе не можете.

Насколько разрушительным может быть искусство? Настолько, что вы, возможно, даже представить себе не можете.Когда скульптор из Торонто начала чувствовать себя "странно" в 2013 году, она ее еще не знала, что причиной происходящего были ее собственные работы. Как сообщает Live Science, Джиллиан Дженсер использовала раковины голубых мидий в своих скульптурах в течение последних 15 лет. И тем самым, как выяснилось, неосознанно отравляла себя.Проблема, говорят эксперты, заключается в тяжелых металлах, таких как мышьяк и свинец, обнаруженных в раковинах мидий. В колонке на тему, опубликованной в конце ноября в Toronto Life, Дженсер подробно описала симптомы, которые помогли ей заподозрить неладное. Женщина признается, что все началось с повышенной возбудимости, головной боли и рвоты, а закончилось потерей слуха на одно ухо и кратковременными проблемами с памятью.Врачам потребовалось два года, чтобы диагностировать отравление тяжелыми металлами, поскольку причина перечисленных нарушений не лежала на поверхности. Причем, ключ к разгадке им дала сама скульптор. А ей — куратор Королевского музея Онтарио, который рассказал Дженсер, что токсины могут накапливаться в раковинах беспозвоночных при фильтрации пищи.По данным Национальной организации по редким заболеваниям США (NORD), отравление тяжелыми металлами происходит, когда в теле человека накапливается слишком много этих веществ. Дело в том, что при высоких концентрациях в крови тяжелые металлы могут заменять минералы, участвующие в тех или иных процессах в организме, провоцируя неприятные последствия.Эксперты NORD говорят, что симптомы отравления тяжелыми металлами могут различаться в зависимости от того, о каком из металлов идет речь.Так, отравление мышьяком сопровождается мигренями, сонливостью, спутанностью сознания, судорогами и нарушениями работы кишечника. А отравление свинцом — высоким кровяным давлением, мышечной слабостью и болями.В колонке Джиллиан Дженсер написала, что мидии, с которыми она работала, вероятно, были получены из воды, загрязненной промышленными отходами. В итоге после 15 лет работы с необычным материалом уровень мышьяка и свинца в ее крови оказался слишком высоким. Плохая новость в том, что Дженсер, вероятно, никогда не выздоровеет полностью. Хорошая новость, в свою очень, в том, что женщина продолжит полноценную жизнь, несмотря на сохранение ряда симптомов.Последнюю скульптуру с раковинами, изображающую библейского Адама, она создала в 2015 году.