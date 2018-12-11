Ущерб составил 10 тысяч рублей

Ущерб составил 10 тысяч рублейВ Вязниках в дежурную часть полиции обратилась 45-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже ноутбука из ее квартиры. Ущерб составил 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Под подозрение правоохранителей попал 31-летний ранее судимый мужчина, знакомый сына потерпевшей.Оказалось, что накануне злоумышленник был в квартире женщины. Воспользовавшись моментом, мужчина схватил оставленный без присмотра ноутбук, после чего быстро ушел с места преступления.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.Ноутбук вернули владелице. Расследование уголовного дела продолжается.