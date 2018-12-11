Поведение зрителей – свинство, аудитория – быдло. Такими эпитетами наградил актер Андрей Гайдулян пришедших на спектакль камчатских зрителей.

Поведение зрителей – свинство, аудитория – быдло. Такимиэпитетами наградил актер Андрей Гайдулян пришедших на спектакль камчатскихзрителей.Победивший рак Андрей Гайдулян играл в спектакле"Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви" на сцене филармонииПетропавловска-Камчатского. Своимивпечатлениями от того, как труппу приняла камчатская публика, он поделился подконец одного из выступлений.Актер отметил, что играть в обстановке, которую создализрители, невозможно: театралы во время спектакля громко разговаривали. "Такогоотвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этогоспектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство", —заявил Гайдулян.Поклонники артиста в соцсетях обсуждают выходку АндреяГайдуляна, известного по сериалу "Универ". Мнения высказываются самыеразные. Некоторые считают, что неудачной была сама постановка. Другиевозмущаются зрителями, которые не научились вести себя в театре.В дирекции Камчатского концертно-филармонического объединения поделились с журналистами своей точкой зрения наконфликт. Во время антракта несколько зрителей перебрали вбуфете шампанского. Поэтому во втором акте не сдержались и начали отвечать нареплики Гайдуляна. Тот, в свою очередь, сделал им замечание. На этом конфликт Гайдуляна со зрителями закончилсся,полицию вызывать не пришлось, приводит сообщение дирекции РЕН ТВ.