Поведение зрителей – свинство, аудитория – быдло. Такими
эпитетами наградил актер Андрей Гайдулян пришедших на спектакль жителей Петропавловска-Камчатского.
Поведение зрителей – свинство, аудитория – быдло. Такими
эпитетами наградил актер Андрей Гайдулян пришедших на спектакль жителей Петропавловска-Камчатского.
Победивший рак Андрей Гайдулян играл в спектакле
"Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви" на сцене филармонии
Петропавловска-Камчатского. Своими
впечатлениями от того, как труппу приняла камчатская публика, он поделился под
конец одного из выступлений.
Актер отметил, что играть в обстановке, которую создали
зрители, невозможно: театралы во время спектакля громко разговаривали. "Такого
отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого
спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство", —
заявил Гайдулян.
Поклонники артиста в соцсетях обсуждают выходку Андрея
Гайдуляна, известного по сериалу "Универ". Мнения высказываются самые
разные. Некоторые считают, что неудачной была сама постановка. Другие
возмущаются поведением зрителей, которые не умеют вести себя в театре.
В дирекции Камчатского концертно-филармонического объединения поделились с журналистами своей точкой зрения на
конфликт. Во время антракта несколько человек перебрали в
буфете шампанского. Поэтому во втором акте не сдержались и начали отвечать на
реплики Гайдуляна. Тот, в свою очередь, сделал им замечание. На этом конфликт Гайдуляна со зрителями закончился,
полицию вызывать не пришлось, приводит сообщение дирекции РЕН ТВ.