Обнаружив телефон под сиденьем после рабочей смены, таксист выбросил сим-карту и передал устройство знакомому.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области завершилось расследование дела о краже, в которой обвиняется 59-летний водитель такси. об этом рассказалиМестная жительница, воспользовавшись услугами такси в августе, обнаружила пропажу своего мобильного телефона. Она предположила, что могла выронить его в салоне автомобиля.При обращении в службу такси водитель заявил, что ничего не находил. Однако полиция установила, что именно он присвоил гаджет: обнаружив телефон под сиденьем после рабочей смены, таксист выбросил сим-карту и передал устройство знакомому. Телефон был изъят и возвращен законной владелице.