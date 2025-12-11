В ближайшую пятилетку современный транспорт появится в столице региона, Коврове, Муроме, Александрове, Гусь-Хрустальном, Вязниках и других городах области. Средства на закупку выделят в

В ближайшую пятилетку современный транспорт появится в столице региона, Коврове, Муроме, Александрове, Гусь-Хрустальном, Вязниках и других городах области. Средства на закупку выделят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Информацию об этом опубликовали в официальном сообществе государственной программы. Как уточняется, всего до 2030 года региональный автопарк должны будут пополнить 252 автобуса и 79 троллейбусов. Из поста