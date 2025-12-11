Директор организовал закупку и хранение иностранных сигарет без акцизных марок для последующей продажи.

В Вязниках Владимирской области 10 декабря 2025 года руководитель одной из коммерческих компаний был признан виновным в незаконном обороте немаркированных табачных изделий. Об этом рассказалиСледствие установило, что директор организовал закупку и хранение иностранных сигарет без акцизных марок для последующей продажи. В торговых точках его предприятия нашли 5269 пачек такого товара, общая стоимость которого превысила 679 тысяч рублей. Обвиняемый полностью признал вину. Суд назначил ему штраф в 100 000 рублей.Приговор еще не вступил в силу.